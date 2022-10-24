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24 октября, 14:08

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может возобновиться

Власти Малайзии и России обсуждают возобновление авиасообщения между странами

Власти России и Малайзии обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения между странами, заявил временный поверенный в делах посольства королевства в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак на пресс-конференции в Екатеринбурге.

"Что касается прямого авиасообщения, этот вопрос уже давно обсуждается и ввиду политической ситуации он всё ещё находится на обсуждении. Это очень сложный вопрос, но, конечно же, мы очень ждём, когда прямое авиасообщение можно будет возобновить", — сказал он.

При этом Абдул Разак рассказал, что данный вопрос не является правительственным, а относится к сотрудничеству авиакомпаний. Сейчас в Малайзии идёт активная работа над развитием соответствующих инициатив. Если возобновление состоится, то чартерные рейсы будут отправлены сначала из Москвы, а затем из Екатеринбурга.

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Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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