Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может возобновиться
Власти Малайзии и России обсуждают возобновление авиасообщения между странами
Власти России и Малайзии обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения между странами, заявил временный поверенный в делах посольства королевства в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак на пресс-конференции в Екатеринбурге.
"Что касается прямого авиасообщения, этот вопрос уже давно обсуждается и ввиду политической ситуации он всё ещё находится на обсуждении. Это очень сложный вопрос, но, конечно же, мы очень ждём, когда прямое авиасообщение можно будет возобновить", — сказал он.
При этом Абдул Разак рассказал, что данный вопрос не является правительственным, а относится к сотрудничеству авиакомпаний. Сейчас в Малайзии идёт активная работа над развитием соответствующих инициатив. Если возобновление состоится, то чартерные рейсы будут отправлены сначала из Москвы, а затем из Екатеринбурга.
Ранее Росавиация в очередной раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов России. Так, новые ограничения будут действовать до 28 октября 2022 года.
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