Обозреватель Fox News Бут: Байден умудрился разрушить США в рекордно короткие сроки

Действующий американский лидер Джо Байден не сможет переизбраться на второй президентский срок, считает обозреватель Fox News Лиза Бут. По её словам, сейчас даже многие сторонники не хотят, чтобы он оставался на своём посту после 2024 года.

Бут отметила, что за два года президентства Байден провалил миграционную политику, открыв границу с Мексикой нараспашку, а его экономический курс вызвал в Штатах невиданную за последние десятки лет инфляцию. Фактически, по мнению ведущей, глава Белого дома занимается уничтожением собственной страны и народа.

"Байден разрушил страну в рекордно короткие сроки, поэтому я не верю, что он станет кандидатом от Демократической партии. Они выставят его вон после сокрушительного поражения на промежуточных выборах 8 ноября", — сказала журналист в эфире телеканала.