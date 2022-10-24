Тиль Швайгер сыграет отца Меркель в российско-немецком фильме "Шпион"

Немецкий актёр и режиссёр Тиль Швайгер, наиболее известный по ролям в картинах "Достучаться до небес" и "Бесславные ублюдки", снимется в российско-немецком фильме "Шпион", где сыграет отца бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель — Хорста Каснера.

Продюсер киноленты Александр N сообщил "Газете.ru", что Швайгера уже утвердили на эту позицию. Теперь съёмочная группа ищет актрису, которая получит роль восьмилетней Меркель. Режиссёром "Шпиона" стал немец Томас Ян. Кстати, в 1997 году он сотрудничал со Швайгером во время съёмок фильма "Достучаться до небес". При этом одна из главных ролей в фильме о Меркель может достаться либо Ивану Янковскому, либо Константину Крюкову.

Работа над "Шпионом" началась ещё в 2019 году. Сценарий киноленты написали Александр N, Анна Овчарова, Родион Головань и Томас Ян.