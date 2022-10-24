Томские учёные заявили, что слизни и жуки-носороги полезнее свинины и говядины

Слизни и жуки-носороги полезнее свинины и говядины, уверены учёные Томского госуниверситета (ТГУ). В пресс-службе вуза уточнили, что пищевая значимость этих моллюсков и насекомых выше мяса сельскохозяйственных животных. Кроме того, беспозвоночные являются эффективным источником протеина на фоне угрозы продовольственного кризиса.

"Использование беспозвоночных в пищу становится трендом не только для азиатских стран, но и для Европы. К примеру, самый крупный промышленный центр, где выращивают насекомых для употребления в пищу, находится в Голландии", — отметил глава проекта, ведущий научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Сергей Чернышёв.

Он добавил, что в РФ данное направление лишь начинает развиваться, причём оно может быть вполне перспективным. Эксперт подчеркнул, что протеин животных очень важен для жизни человека.

Стоит отметить, что на данный момент исследователи проводят анализ пищевой ценности ряда видов представителей фауны — серых и рыжих слизней, жуков-носорогов, бронзовки. Причём уже удалось выяснить, что в биомассе моллюсков есть хитин, который отсутствует в мясе сельскохозяйственных животных. Данный элемент способствует улучшению качества работы ЖКТ. Кроме того, в слизнях содержатся углеводы, жирорастворимые витамины А и Е, а в жуках учёные заметили большое количество белка.

"При этом количество белка в биомассе слизней сопоставимо с его уровнем в мясе домашних животных, а количество жиров неизмеримо меньше, соответственно, калорийность беспозвоночных в разы ниже. Микроэлементный состав изучаемых объектов также оказался очень богатым. Например, в ходе анализа выявлено высокое содержание железа, магния, фосфора и цинка, наиболее важных микроэлементов для поддержания нормальной жизнедеятельности организма", — заявили в ТГУ.

Между тем подчёркивается, что мясо беспозвоночных — это чистый животный белок, в котором есть незаменимые аминокислоты, они не вырабатываются в человеческом организме. Таких моллюсков можно есть в качестве порошковой добавки.

Кроме того, данных представителей фауны отличает экологичность. Так, при производстве мяса сельскохозяйственных животных используются антибиотики и корма, которые выращены с применением пестицидов, а в субстрате, которым питаются беспозвоночные, отсутствуют токсичные элементы.