В Шотландии призвали провести досрочные всеобщие выборы после избрания Сунака премьером

В Великобритании необходимо провести досрочные всеобщие выборы премьер-министра. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен после избрания на пост главы кабмина экс-министра финансов страны Риши Сунака.

"Я бы предложила одно немедленное решение, которое он должен принять. Он должен назначить досрочные всеобщие выборы. <...> Для Шотландии, конечно, он станет ещё одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не проголосовали бы, даже если бы нам дали шанс", — заявила Стерджен в "Твиттере".

Она добавила, что Сунак не должен "развязывать ещё один раунд жёсткой экономии", так как государственные службы Шотландии не выдержат этого. Кроме того, Стерджен подчеркнула, что, чтобы избежать ущерба от правительства Британии, Эдинбургу нужна независимость. Причём первый министр Шотландии поздравила Сунака и отметила, что, несмотря на политические разногласия, сделает всё, чтобы построить с ним конструктивные отношения.