В Николаев массово стали заезжать наёмники из Франции и Грузии. Об этом сообщил участник николаевского подполья в беседе с РИА "Новости".

"Заехала куча французов, скитаются по портам и заброшенным заводам, видимо, ждут, пока их расселят по частным домам или квартирам. Видели их на Ника-Тере (морской порт. — Прим. Лайфа) и в районе Черноморского судостроительного завода", — отметил он.

Активист также рассказал и о грузинах. По его словам, начальник этих наёмников ездит на Nissan X-Trail с военными номерами, а ещё он скупил весь алкоголь в Николаеве. Участник подполья подчеркнул, что в город сейчас приезжают "худшие люди со всего мира". Кроме того, украинские военные постоянно проводят в Николаеве рейды: проверяют телефоны, фотографируют документы.

Как рассказали его товарищи из города Николаевской области Очакова, в нём боевики с Западной Украины проводят рейды по выявлению "неблагонадёжных" лиц. Кроме того, они забирают у местных жителей машины и катаются на них, а также заставляют людей произносить под дулами автоматов слово "паляница" (хлеб из пшеничной муки. — Прим. Лайфа). Дело в том, что, по мнению украинских националистов, русские его проговаривают фонетически неправильно.