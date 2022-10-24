НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 октября, 14:55

Сердце, почки, щитовидка: Врач предупредила о серьёзных причинах появления отёков

Терапевт Романенко: Отёки могут свидетельствовать о проблемах с сердцем и почками

Отёки могут свидетельствовать о заболеваниях почек и других серьёзных проблемах со здоровьем. Об этом предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Если снижена выделительная функция почек, могут появляться отёки", — рассказала Романенко "Москве 24".

Россиянам рассказали, какие привычки могут продлить жизнь

Россиянам рассказали, какие привычки могут продлить жизнь

Такая реакция также может быть вызвана сердечной недостаточностью и сниженной функцией щитовидной железы — гипотиреозом, добавила эксперт.

При этом отёки могут возникать и по гораздо более банальным причинам. Например, из-за употребления солёной пищи или слишком большого количества жидкости. Врач рекомендовала следить за питанием в течение дня, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.

Ранее Лайф сообщал о том, что учёные из Университета штата Аризона развеяли мифы о вреде белого хлеба, риса и макарон для сердца и сосудов.

Обложка ©

Getty Images / JPC-PROD

Илья Суриков
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров