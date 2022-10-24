Сердце, почки, щитовидка: Врач предупредила о серьёзных причинах появления отёков

Отёки могут свидетельствовать о заболеваниях почек и других серьёзных проблемах со здоровьем. Об этом предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Если снижена выделительная функция почек, могут появляться отёки", — рассказала Романенко "Москве 24".

Такая реакция также может быть вызвана сердечной недостаточностью и сниженной функцией щитовидной железы — гипотиреозом, добавила эксперт.

При этом отёки могут возникать и по гораздо более банальным причинам. Например, из-за употребления солёной пищи или слишком большого количества жидкости. Врач рекомендовала следить за питанием в течение дня, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.