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24 октября, 14:53

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай

РФ в июле вышла на второе место по объёму поставок газа в Китай по совокупности экспорта голубого топлива в трубопроводном виде и сжиженном. Таким образом, Россия обогнала Австралию, а уже в августе Москва укрепилась на этой позиции. Об этом сообщила таможня КНР.

При этом крупнейшим поставщиком газа в Китай с начала текущего года является Туркменистан, который в августе экспортировал 2,9 миллиарда кубометров голубого топлива. Россия за этот же период поставила 2,4 миллиарда кубометров, включая более 1 миллиарда кубометров в виде СПГ, что является максимумом за историю экспорта.

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Ранее Лайф рассказывал, что цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня. Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах теперь стоит 989 долларов.

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Shutterstock

Варвара Романова

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