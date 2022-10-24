Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай

РФ в июле вышла на второе место по объёму поставок газа в Китай по совокупности экспорта голубого топлива в трубопроводном виде и сжиженном. Таким образом, Россия обогнала Австралию, а уже в августе Москва укрепилась на этой позиции. Об этом сообщила таможня КНР.

При этом крупнейшим поставщиком газа в Китай с начала текущего года является Туркменистан, который в августе экспортировал 2,9 миллиарда кубометров голубого топлива. Россия за этот же период поставила 2,4 миллиарда кубометров, включая более 1 миллиарда кубометров в виде СПГ, что является максимумом за историю экспорта.