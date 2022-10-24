Дзюбу назвали мёртвым футболистом
Почётный президент РФС Колосков назвал Дзюбу мёртвым футболистом
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков крайне категорично прокомментировал неудачно складывающийся этап карьеры Артёма Дзюбы в Турции. В последнее время 34-летний игрок всё реже играет за турецкую команду "Адана Демирспор", а недавно он вообще не попал в стартовый состав на матч против клуба "Хатайспор".
"Всё, нет уже Дзюбы, он уже мёртвый футболист. Я давно на нём поставил крест. И вы забудьте про него", — приводит РИА "Новости" слова Колоскова.
Отвечая на вопрос, следует ли Дзюбе в таком случае вернуться в российский клуб, почётный президент РФС ответил, что тут он никому уже не нужен. По мнению Колоскова, звезда "Зенита" выгорела в профессиональном плане.
Напомним, в летнее трансферное окно Дзюба стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор". Он подписал контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. За свой новый клуб Дзюба провёл четыре матча и забил один гол.
Twitter / Adana Demirspor