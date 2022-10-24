Психологи назвали неожиданное полезное свойство мата

Использование нецензурное речи во время стресса оказывает положительный эффект. Об этом сообщил клинический психолог, нейропсихолог Международного онлайн-института психологии Smart Егор Семёнов в беседе с порталом "Доктор Питер".

"Всё наше мышление — работа нейронов, химические реакции. В стрессовой ситуации наш организм меняет химические процессы, чтобы с ним справиться. Это могут быть и процессы, связанные с удовольствием. Поэтому использование мата в таком контексте может оказать положительный эффект", — рассказал он.

По словам психолога, во время выброса стрессовых гормонов и других химических процессов у людей сужается сознание, и они не могут здраво мыслить и анализировать ситуацию. В этот же момент испаряется и богатство речи. При этом психолог сети клиник интегративной медицины, кандидат психологических наук Елена Богатова рассказала, что мат является одним из способов защиты психики. При его использовании создаётся впечатление, что человек более сильный, независимый и бесстрашный — самообман, придающий уверенности на внешнем уровне, подчеркнула эксперт.

"При стрессе мат помогает телу избавиться от избыточных негативных эмоций. При условии, что в эти слова не вложено злого умысла и они не направлены на других людей и самого себя", — добавила она.

Хотя если понять природу возникновения нецензурной брани, то становится понятно, что она не может обладать никакими лечебными свойствами. В случае использования мата из-за неуверенности в себе и страха следует найти причину и проработать её. По словам Богатовой, это поможет избавиться от мысли о необходимости постоянно защищаться, а вместе с тем и от слов с отрицательной энергетикой.