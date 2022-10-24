Сырое яйцо и деньги в носке: Мошенница обманула пенсионерку при странном обряде снятия порчи

В Хабаровске псевдоцелительница обманула пенсионерку на 75 тысяч рублей. Она убедила 83-летнюю женщину, что её болезни появились из-за порчи от близких людей.

Мошенница познакомилась с пенсионеркой на улице и, спросив о здоровье, сразу же начала её убеждать в наличии порчи. Она представилась потомственной целительницей, уговорила её провести обряд и попросила принести странный набор предметов, пишет kp.ru.

"Для снятия так называемого сглаза злоумышленница попросила пенсионерку принести довольно-таки странный набор предметов. В него входили две пустые стеклянные банки, сырое куриное яйцо и завёрнутые в чёрный носок деньги", — рассказал изданию старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Позднее пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что обряд "очищения" был недолгим. После него мошенница велела ей держать носок с деньгами под подушкой в течение трёх дней. Но пенсионерка не стала ждать — она проверила носок и не обнаружила там своих денег. Вместо них была резаная бумага.

Псевдоцелительницу быстро нашли полицейские. Выяснилось, что раньше она уже привлекалась к ответственности за кражу. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье о мошенничестве.