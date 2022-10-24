"Дух захватывает": Петербургскому фотографу удалось запечатлеть редкую усатую синицу
В Ленинградской области сфотографировали уникальную усатую синицу
Обложка © VK / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин
В Ленинградской области фотографу Антону Кубышкину удалось сфотографировать редкую усатую синицу, которая занесена в региональную Красную книгу, пишет издание "Петербургский дневник". Птицу он обнаружил в Ломоносовском районе.
Кубышкин рассказал в соцсетях об эмоциях, которые испытывал во время съёмки, и описал сам процесс, который оказался достаточно непростым.
"Ещё одна парочка вышла из густого тростника. Дух захватывает от таких моментов. Вглядываешься в колышущийся от ветра тростник, выискивая одиночные стебли, которые колышутся чуть больше и чуть неправильнее. И уже потом ищешь заветных усатых синиц. И вот я в поисках непосед-синиц, в поисках кадра, сквозь постоянно меняющуюся картину травы. Весь сосредоточен! Снимаю усатика ближе к земле", — рассказал фотограф.
По словам Кубышкина, у самцов этих птиц два уса, а у самок их нет вовсе. У запечатлённой им синицы один ус, поэтому фотограф предположил, что это гинандроморфизм — мутация птицы, когда одна половина мужская, а другая женская.
Ранее Лайф сообщал о том, что некоторые жители Свердловской области, в том числе города Серова, который находится на севере региона, стали свидетелями северного сияния. Фотографиями зрелища очевидцы поделились в соцсетях.