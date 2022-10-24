Мишустин освободил Александра Суханова от должности замглавы Минтранса РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Суханова от должности замминистра транспорта. Соответствующее распоряжение главы кабмина опубликовано сегодня, 24 октября. В документе говорится, что Суханов попросил уволить его по собственному желанию.

"Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе", — говорится в документе.