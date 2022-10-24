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24 октября, 14:27

Мишустин освободил Александра Суханова от должности замглавы Минтранса РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Суханова от должности замминистра транспорта. Соответствующее распоряжение главы кабмина опубликовано сегодня, 24 октября. В документе говорится, что Суханов попросил уволить его по собственному желанию.

"Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе", говорится в документе.

На посту в ведомстве Александр Суханов отвечал в том числе за вопросы транспортной безопасности, включая Крымский мост. Ранее о его возможной отставке сообщал РБК.

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Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Тем временем по мосту началось движение автобусов. Кроме того, пассажиры могут передвигаться на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования.

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mintrans.gov.ru

Александра Вишнякова

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