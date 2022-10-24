Кот Ларри с Даунинг-стрит ожидает от нового премьера-"богача" икры и лобстеров
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, поделился своими ожиданиями от назначения на высокий пост Риши Сунака. Компетентный комментарий усатого спикера появился в его аккаунте в "Твиттере". Судя по всему, Ларри доволен грядущим назначением, ведь состояние нового премьера оценивается в сотни миллионов фунтов. Этот факт просто не может не отразиться на ежедневном меню главного мышелова.
"Риши Сунак станет премьер-министром. Его семья при деньгах, поэтому меня ждут икра и лобстеры в меню с завтрашнего дня", — резонно подметил кот.
Напомним, что бывший министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. Таким образом, должность досталась ему автоматически. Вскоре он должен официально возглавить правящую в Великобритании Консервативную партию, став первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю британскую историю.
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Getty Images / Yui Mok