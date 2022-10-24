Кот Ларри с Даунинг-стрит ожидает от нового премьера-"богача" икры и лобстеров

Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, поделился своими ожиданиями от назначения на высокий пост Риши Сунака. Компетентный комментарий усатого спикера появился в его аккаунте в "Твиттере". Судя по всему, Ларри доволен грядущим назначением, ведь состояние нового премьера оценивается в сотни миллионов фунтов. Этот факт просто не может не отразиться на ежедневном меню главного мышелова.