Нидерланды освободили десятки местных компаний от исполнения антироссийских санкций
RTL Nieuws: Нидерланды выдали более 90 разрешений, позволяющих обходить санкции против РФ
Правительство Нидерландов с февраля текущего года выдало 91 разрешение на освобождение от выполнения антироссийских санкций. Данное решение, как считают власти страны, придаёт "гибкость" голландским компаниям и учреждениям, сообщает издание RTL.
Так, Министерство экономики и климата Нидерландов предоставило 25 разрешений на сотрудничество с бывшими "дочками" российского "Газпрома". А Министерство внешней торговли королевства выдало 18 разрешений для сотрудничества с РФ по "гражданским вопросам".
Вместе с тем Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов разрешило заходить в порты 34 российским кораблям, которые перевозят продовольствие и алюминий. Кроме того, в Минфине страны выдали ещё 13 разрешений, освобождающих от рестрикций некоторые активы и товары, а в МИД разрешили осуществлять дипломатические платежи из РФ.
Ранее Лайф писал, что в Британии опечалены ростом экономики России на фоне рецессии в Европе, о чём пишет The Economist. Издание ссылается на данные банка Goldman Sachs, который рассчитывает индикатор текущей активности, позволяющий судить о состоянии экономики от месяца к месяцу. Активность в России на порядок выше, чем в крупных европейских странах, делает вывод финансовая организация.
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