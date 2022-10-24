Нидерланды освободили десятки местных компаний от исполнения антироссийских санкций

Правительство Нидерландов с февраля текущего года выдало 91 разрешение на освобождение от выполнения антироссийских санкций. Данное решение, как считают власти страны, придаёт "гибкость" голландским компаниям и учреждениям, сообщает издание RTL.

Так, Министерство экономики и климата Нидерландов предоставило 25 разрешений на сотрудничество с бывшими "дочками" российского "Газпрома". А Министерство внешней торговли королевства выдало 18 разрешений для сотрудничества с РФ по "гражданским вопросам".

Вместе с тем Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов разрешило заходить в порты 34 российским кораблям, которые перевозят продовольствие и алюминий. Кроме того, в Минфине страны выдали ещё 13 разрешений, освобождающих от рестрикций некоторые активы и товары, а в МИД разрешили осуществлять дипломатические платежи из РФ.