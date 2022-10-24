Премьерский кризис исчерпан: Сунаку предрекли победу над салатом, который "пережил" Трасс

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, который возглавит Правительство Соединённого Королевства, продержится дольше предшественницы Лиз Трасс. Об этом заявил Лайфу политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

"Риши Сунак точно переживёт салат латук, и премьерский кризис можно считать на этом исчерпанным. Однако это не означает, что позиция Великобритании по украинскому кризису каким-то образом изменится и что Великобритания начнёт выстраивать конструктивные отношения с Россией", — сказал эксперт.

С приходом Сунака в экономике страны будут введены более адекватные меры, указал он. Трасс, добавил Шатров, пыталась популистскими методами решить проблемы, в которых совершенно не разбиралась, став для Британии второй Маргарет Тэтчер и принимая непопулярные меры. Однако Трасс ориентировалась на так называемую рейганомику — экономику США времён президента Рональда Рейгана, когда на первом этапе он предложил снизить налоги, добавил наш собеседник.

"Но если глубоко разобраться в происходящем, то выход из кризиса в тот момент в США случился только после повышения налогов, которое вскоре всё-таки произошло", — указал политолог.

Шатров назвал первого премьера Британии индийского происхождения Сунака очень интересной фигурой. Впрочем, он уверен, что дальше мы будем наблюдать продолжающееся закручивание гаек в отношении России и в этом вопросе не помогут даже хорошие отношения РФ и Индии.