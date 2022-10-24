Военкоры рассказали, как штурмовики Су-25 пресекли разведку боем под Херсоном

Российские военные уничтожили две роты украинского спецназа при попытке провести разведку боем под Херсоном. Об этом сообщил в понедельник телеграм-канал "Военная хроника". Общее количество погибших с украинской стороны может превышать 80 человек.

По данным источников, военнослужащие 3-го и 8-го отдельных полков ВСУ организовали вылазку в укрепрайон российских войск в районе населённых пунктов Борозенское и Пятихатки. Противник задействовал три лёгких броневика, несколько КамАЗов, автобус и пикапы с крупнокалиберными пулемётами.