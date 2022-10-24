Военкоры рассказали, как штурмовики Су-25 пресекли разведку боем под Херсоном
"Военная хроника": Штурмовики Су-25 уничтожили две роты украинского спецназа под Херсоном
Российские военные уничтожили две роты украинского спецназа при попытке провести разведку боем под Херсоном. Об этом сообщил в понедельник телеграм-канал "Военная хроника". Общее количество погибших с украинской стороны может превышать 80 человек.
По данным источников, военнослужащие 3-го и 8-го отдельных полков ВСУ организовали вылазку в укрепрайон российских войск в районе населённых пунктов Борозенское и Пятихатки. Противник задействовал три лёгких броневика, несколько КамАЗов, автобус и пикапы с крупнокалиберными пулемётами.
"В 05:00 эта колонна была обнаружена беспилотником "Орлан-30". По скоплению техники ВСУ нанесли удар штурмовики Су-25 ВКС РФ", — утверждают авторы телеграм-канала.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать российские позиции на Николаевско-Криворожском направлении. Благодаря огневому поражению и сосредоточенным ударам артиллерии удалось уничтожить более 80 человек личного состава ВСУ, 15 автомобилей и 11 боевых бронированных машин. А на днях сразу две неудачные атаки на Краснолиманском направлении завершились для ВСУ потерей за сутки около 80 военнослужащих и шести танков. Кроме того, российские военные пресекли попытки 20 украинских диверсионных групп проникнуть в тыл в Херсонской области. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, огнём было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.
ТАСС / Станислав Красильников