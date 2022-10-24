Более 350 тысяч российских школьников узнали о видеотехнологиях на акции "День IT-знаний"
Более 350 тысяч российских школьников узнали о видеотехнологиях в ходе шестой ежегодной акции "День IT-знаний", которая прошла 21 октября. Об этом рассказали в компании VK, которая инициировала мероприятие при поддержке Минпросвещения РФ.
Эксперты VK и других технологических компаний рассказали ученикам, что в себя включают видеотехнологии, в каких сервисах они применяются и какие специалисты их создают. Лекции проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, также велись онлайн-трансляции в соцсетях. Видеоэфир акции собрал свыше 1,7 миллиона просмотров.
"В этом году мы рассказали ребятам про современные видеотехнологии, а также тех профессионалов, которые их создают и используют в своей работе, как и где этому учиться и что сделать, чтобы ими стать. Почти 400 спикеров выступили по всей стране лично перед школьниками прямо в их классах и актовых залах", — отметил директор по связям с университетами VK Сергей Марданов.
Ранее Лайф писал, что новый российский шутер Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play. При этом запланированный ранее на 2022 год выход игры теперь сместился на "ближайшую зиму".