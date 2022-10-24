Более 350 тысяч российских школьников узнали о видеотехнологиях на акции "День IT-знаний"

Более 350 тысяч российских школьников узнали о видеотехнологиях в ходе шестой ежегодной акции "День IT-знаний", которая прошла 21 октября. Об этом рассказали в компании VK, которая инициировала мероприятие при поддержке Минпросвещения РФ.

Эксперты VK и других технологических компаний рассказали ученикам, что в себя включают видеотехнологии, в каких сервисах они применяются и какие специалисты их создают. Лекции проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, также велись онлайн-трансляции в соцсетях. Видеоэфир акции собрал свыше 1,7 миллиона просмотров.

"В этом году мы рассказали ребятам про современные видеотехнологии, а также тех профессионалов, которые их создают и используют в своей работе, как и где этому учиться и что сделать, чтобы ими стать. Почти 400 спикеров выступили по всей стране лично перед школьниками прямо в их классах и актовых залах", — отметил директор по связям с университетами VK Сергей Марданов.