Медики рассказали, как определить по взгляду скорый инсульт

На скорый инсульт может указывать временная потеря зрения на один глаз. Как сообщает газета Express со ссылкой на врачей клиники Майо, почти половина пострадавших от инсульта (43%) жалуется на ряд характерных симптомов примерно за неделю до удара.

"Некоторые пациенты, у которых впоследствии случался инсульт, сталкивались с внезапной потерей зрения на один глаз, иногда это не сопровождалось болями. Бывает, что перед глазами возникают тёмные пятна или тени", — отметил эксперт Гэри Бэрлетт.

По его словам, временная потеря зрения может сигнализировать о микроинсульте. При этом в некоторых случаях спустя несколько дней может произойти и обширное кровоизлияние в мозг. Также при микроинсульте у человека ослабевают конечности, например, могут плохо двигаться руки или ноги, ещё характерна вялость.