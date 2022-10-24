Стоматолог перечислила опасные способы домашнего отбеливания зубов

Различные полоски и гели для отбеливания зубов, а также народные средства могут нанести вред. Об этом сообщила главный врач "Ортодонт сити", стоматолог Диана Чертанова. Она рассказала, что различные механические и химические способы опасны для эмали. Например, речь идёт об использовании соды и соли.

"Механическое отбеливание в домашних условиях сегодня любят делать с отбеливающей зубной пастой, содой или морской солью. Да, они действительно помогают снять налёт, который образуется на зубах, и зубы могут визуально становиться белее, но при этом вы очень сильно повреждаете эмаль. Так повышается риск появления чувствительности зубов и развития кариеса", — предупредила специалист в интервью "Газете.ru".

В качестве химических вариантов отбеливания многие используют лимонную кислоту, землянику, яблоки, перекись водорода, различные полоски, гели и пасты. Эксперт сказала, что в этом случае невозможно проконтролировать воздействие таких средств на зубы и их состав. К тому же химическое домашнее отбеливание приводит к образованию пор на эмали, которые со временем начнут окрашиваться и эффект белизны пропадёт.

Чертанова рекомендовала доверять процедуру отбеливания профессиональным стоматологам, которые учтут особенности полости рта и не навредят зубам.

"Если есть кариес и в полость зуба попадает химическое вещество во время процедуры отбеливания, оно может спровоцировать, например, развитие пульпита", — уточнила эксперт.

После профессионального отбеливания стоматолог назначит специальные препараты, которые помогут укрепить эмаль зубов и снизить их чувствительность, добавила она.