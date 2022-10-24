В Москве мужчина внезапно "воскрес", когда сотрудники полиции приехали описывать его "труп". По нашим данным, всё произошло в Северном округе столицы.

В Москве мужчина "воскрес", когда правоохранители стали описывать его "труп". Видео © LIFE

Прохожая заметила мужчину, который лежал на лавочке, и вызвала скорую помощь. Приехавшие врачи пощупали пульс и проверили уровень кислорода у горожанина, после чего пришли к выводу, что он мёртв. Неизвестного накрыли чёрным пакетом и вызвали сотрудников полиции.

Однако дальше стало происходить странное. Пока к месту направлялись правоохранители, "мертвец", лежавший под пакетом, упал с лавочки, но медиков это не смутило, так как "тело" могло просто скатиться. Врачи дождались полицейских, передали им акт смерти и уехали.

Правоохранители стали проводить опись, когда одному из сотрудников показалось, что "умерший" дышит. Стражи порядка решили вызвать ещё одну скорую помощь, однако, пока она ехала, "труп" очнулся.