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24 октября, 15:37

Герасимов обсудил с американским генералом Милли потенциал украинской "грязной бомбы"

Глава Генштаба РФ Герасимов обсудил с генералом Марком Милли возможную опасность украинской "грязной бомбы"

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале Министерства обороны России.

"В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", указано в сообщении ведомства.

Ранее в понедельник Герасимов также поделился опасениями насчёт украинской "грязной бомбы" с британским коллегой Энтони Радакином.

Кто помогает, тот и пострадает: Какие страны окажутся под ударом после подрыва Киевом "грязной бомбы"

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В выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Задачу изготовить маломощный ядерный боеприпас уже получило руководство Восточного горно-обогатительного комбината, который находится в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. Опасения по поводу украинской "грязной бомбы" разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Алексей Берковиц

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