Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале Министерства обороны России.

Кто помогает, тот и пострадает: Какие страны окажутся под ударом после подрыва Киевом "грязной бомбы"

В выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Задачу изготовить маломощный ядерный боеприпас уже получило руководство Восточного горно-обогатительного комбината, который находится в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. Опасения по поводу украинской "грязной бомбы" разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.