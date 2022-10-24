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24 октября, 15:31

На фабриках IKEA начались "смотрины" для потенциальных покупателей

Кандидаты на покупку приступили к осмотру российских фабрик IKEA

Отечественные компании, интересующиеся покупкой фабрик IKEA, начали осмотр предприятий. Презентация объектов будет проводиться в течение трёх дней, сообщил Лайфу источник. Ежедневно объект будут осматривать делегации от двух потенциальных покупателей — всего их шесть.

Потенциальные покупатели осматривают российские фабрики IKEA. Фото © LIFE

Потенциальные покупатели осматривают российские фабрики IKEA. Фото © LIFE

Потенциальные покупатели осматривают российские фабрики IKEA. Фото © LIFE

Потенциальные покупатели осматривают российские фабрики IKEA. Фото © LIFE

Потенциальные покупатели осматривают российские фабрики IKEA. Фото © LIFE

Потенциальные покупатели осматривают российские фабрики IKEA. Фото © LIFE

Пристальное внимание компании прежде всего обращают на чистоту и внешний вид производства. Также почти всю прошлую неделю всех работников шведского гиганта вынудили заняться генеральной уборкой и устранением недочётов. По данным ТАСС, кандидаты уже начали осматривать фабрики в Тихвине и Новгороде. Все потенциальные покупатели соблюдают полную анонимность, о новом владельце сотрудников должны уведомить уже после заключения контракта о сделке.

Знаменитые фрикадельки из IKEA появятся на прилавках российских магазинов

Знаменитые фрикадельки из IKEA появятся на прилавках российских магазинов

Ранее Лайф сообщал, что IKEA в России уволила 10 из 12 тысяч своих сотрудников после приостановки работы магазинов на территории страны.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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