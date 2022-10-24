"Богаче короля": Назван размер состояния семьи нового премьера Британии Сунака

Семья избранного на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака имеет состояние в 730 млн фунтов стерлингов. По данным Daily Mail, его жена Акшата Мурти — дочь индийского IT-магната Нараяны Мурти, которому принадлежит компания Infosys, его состояние оценивается в 4,5 млрд долларов.

"Наследница-миллиардер и её муж Риши Сунак владеют общим состоянием в 730 миллионов фунтов стерлингов. <...> Но 42-летняя наследница-миллиардер Акшата, как говорят, богаче короля из-за её доли в 430 миллионов фунтов стерлингов в IT-империи своего отца", — отмечает издание.

По данным СМИ, супруга Сунака является ещё и владельцем компании Catamaran Ventures UK, которая спонсирует стартапы. Утверждается также, что у семьи нового премьера есть три дома в Британии и жилище в Санта-Монике, которое стоит почти 6 млн долларов.