"Богаче короля": Назван размер состояния семьи нового премьера Британии Сунака
Daily Mail: Семья Сунака имеет состояние в 730 млн фунтов стерлингов
Семья избранного на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака имеет состояние в 730 млн фунтов стерлингов. По данным Daily Mail, его жена Акшата Мурти — дочь индийского IT-магната Нараяны Мурти, которому принадлежит компания Infosys, его состояние оценивается в 4,5 млрд долларов.
"Наследница-миллиардер и её муж Риши Сунак владеют общим состоянием в 730 миллионов фунтов стерлингов. <...> Но 42-летняя наследница-миллиардер Акшата, как говорят, богаче короля из-за её доли в 430 миллионов фунтов стерлингов в IT-империи своего отца", — отмечает издание.
По данным СМИ, супруга Сунака является ещё и владельцем компании Catamaran Ventures UK, которая спонсирует стартапы. Утверждается также, что у семьи нового премьера есть три дома в Британии и жилище в Санта-Монике, которое стоит почти 6 млн долларов.
Напомним, экс-министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. По версии газеты The Sunday Times, он вместе с супругой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей страны.
Getty Images / Dan Kitwood