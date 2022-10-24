В Воронежской области 11-летний мальчик несколько дней жил в доме с трупом матери

В селе Народное в Воронежской области 11-летний мальчик несколько дней жил в доме с телом умершей матери. Об этом сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на соседей семьи.

В полицию 13 октября обратилась социальная служба. Специалистов встревожило, что мальчик несколько дней не появляется в школе. Прибывшие по месту жительства полицейские вскрыли дверь и увидели ребёнка с трупом матери в соседней комнате. Как сообщили в региональном управлении МВД, по данному факту проводится проверка.

"Труп отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Сейчас судьбой мальчика занимаются органы опеки", — заявили в ведомстве.