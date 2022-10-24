Зеленский назначил нового главу военной администрации Киева

Лидер Незалежной уверен, что боевой опыт Попко будет способствовать усилению обороны и безопасности Киева. Известно, что нынешний начальник военной администрации родился в 1961 году в украинской столице, сейчас он имеет звание генерал-полковника. Командующим Сухопутными войсками Попко был с 2016 по 2019 год. Сообщается также, что он проходил службу в Ираке.