Зеленский назначил нового главу военной администрации Киева
Зеленский назначил Сергея Попко начальником военной администрации Киева
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу городской военной администрации Киева. Как сообщается на сайте лидера, им стал экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ <…> о назначении Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации. На этой должности он сменил Николая Жирнова", — заявили в пресс-службе Зеленского.
Лидер Незалежной уверен, что боевой опыт Попко будет способствовать усилению обороны и безопасности Киева. Известно, что нынешний начальник военной администрации родился в 1961 году в украинской столице, сейчас он имеет звание генерал-полковника. Командующим Сухопутными войсками Попко был с 2016 по 2019 год. Сообщается также, что он проходил службу в Ираке.
Ранее Лайф писал, что главой Национального банка Украины вместо Кирилла Шевченко назначен Андрей Пышный. Его кандидатуру предложил Верховной раде президент страны Владимир Зеленский.
ТАСС / Николай Лазаренко