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24 октября, 11:52

Глава Минобороны Израиля отказал украинскому коллеге в поставках оружия

Глава Минобороны Израиля Ганц отказал Резникову в поставках оружия на Украину

Главы Минобороны Израиля и Украины Бени Ганц и Алексей Резников обсудили по телефону поставки вооружения Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского ведомства.

Ганц обратил внимание на оперативные ограничения, с которыми столкнулся Иерусалим. Ввиду этого Израиль принял решение не поставлять системы вооружений Украине.

СМИ узнали, что Израиль поделился с Украиной разведданными

СМИ узнали, что Израиль поделился с Украиной разведданными

Ранее Лайф писал, что украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован отсутствием помощи от Израиля. При этом он добавил, что вовсе не обвиняет руководство страны, а просто "констатирует факт". После этого Израиль отказал Украине в проведении телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Незалежная инициировала подготовку к нему ещё несколько дней назад, но израильская сторона ответила отказом. А 19 октября глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не продаст оружие Украине.

Обложка ©

Getty Images / RyanJLane

Светлана Оперук

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