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24 октября, 11:46

Воробьёв: Власти Подмосковья поддержат малый и средний бизнес в условиях мобилизации

Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о поддержке бизнеса в условиях мобилизации

В условиях частичной мобилизации в Московской области власти поддержат предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом на заседании правительства заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он добавил, что у организаций уже есть льготы.

"И предприятия, которые продолжают работать, имеют ряд льгот. И мероприятия, которые позволят им облегчить и налоговое бремя, и различные административные вопросы", — цитирует Воробьёва телеканал "360".

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Меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях частичной мобилизации были приняты правительством, напомнил глава региона. Он добавил, что подробнее о них расскажут предпринимателям по электронной почте и в личных кабинетах.

Ранее Лайф сообщал о том, что Правительство РФ утвердило план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков

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