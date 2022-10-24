Воробьёв: Власти Подмосковья поддержат малый и средний бизнес в условиях мобилизации
Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о поддержке бизнеса в условиях мобилизации
В условиях частичной мобилизации в Московской области власти поддержат предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом на заседании правительства заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он добавил, что у организаций уже есть льготы.
"И предприятия, которые продолжают работать, имеют ряд льгот. И мероприятия, которые позволят им облегчить и налоговое бремя, и различные административные вопросы", — цитирует Воробьёва телеканал "360".
Меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях частичной мобилизации были приняты правительством, напомнил глава региона. Он добавил, что подробнее о них расскажут предпринимателям по электронной почте и в личных кабинетах.
Ранее Лайф сообщал о том, что Правительство РФ утвердило план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков