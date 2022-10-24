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24 октября, 16:22

Зеленского попросили поменять украинский алфавит на латиницу

На сайте Зеленского появилась петиция о переводе украинского алфавита на латиницу

Президента Украины Владимира Зеленского просят рассмотреть возможность перевода украинского алфавита с кириллицы на латиницу. Соответствующая петиция появилась на сайте лидера Незалежной.

"Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны. Кроме того, не могу вспомнить более актуального момента в истории нашей страны для такого перехода, чем сейчас", — считает автор петиции.

Просьба гражданина, зарегистрированная 24 октября, уже набрала более 20 голосов. При этом для того, чтобы её рассмотрел Зеленский, нужно 25 тысяч подписей.

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А ранее Лайф сообщал, что на сайте Зеленского появилась петиция с призывом разрешить женщинам иметь несколько мужей. По словам автора документа, эта идея позитивно должна сказаться на экономике, демографии и психическом здоровье украинцев.

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Getty Images / Larisa Stefanuyk

Наталья Исакова

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