Зеленского попросили поменять украинский алфавит на латиницу
На сайте Зеленского появилась петиция о переводе украинского алфавита на латиницу
Президента Украины Владимира Зеленского просят рассмотреть возможность перевода украинского алфавита с кириллицы на латиницу. Соответствующая петиция появилась на сайте лидера Незалежной.
"Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны. Кроме того, не могу вспомнить более актуального момента в истории нашей страны для такого перехода, чем сейчас", — считает автор петиции.
Просьба гражданина, зарегистрированная 24 октября, уже набрала более 20 голосов. При этом для того, чтобы её рассмотрел Зеленский, нужно 25 тысяч подписей.
А ранее Лайф сообщал, что на сайте Зеленского появилась петиция с призывом разрешить женщинам иметь несколько мужей. По словам автора документа, эта идея позитивно должна сказаться на экономике, демографии и психическом здоровье украинцев.
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