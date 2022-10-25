Осенний коридор затмений превратит жизнь этих людей в сплошное страдание
Врач Шуров назвал категории людей, которые будут страдать до конца коридора затмений
Мнительные люди могут действительно почувствовать себя хуже в период солнечного затмения, однако это происходит лишь потому, что они себя так настроили и поверили в негативные последствия природного явления. Врач-психиатр Василий Шуров рассказал Лайфу, что эта категория граждан будут страдать до конца осеннего коридора затмений.
"Есть определённые предрассудки относительно затмения, что это предвестник чего-то плохого, астрологи склонны этим всем баловаться. И, конечно, часть людей тревожно-мнительного ипохондрического склада начинают эту информацию изучать, что от затмения может быть хуже. Начинают к себе прислушиваться. Что-то у себя находят, ещё сильнее начинают нервничать", — пояснил он.
По заверению психиатра, нет научных данных о том, что затмение способно хоть как-то сказаться на состоянии человека, а вот ипохондрию и тревогу необходимо лечить у психотерапевта. Шуров уверен, что если от них не избавиться, то жизнь превратится в сплошное страдание и массу переживаний. Врач посоветовал оставаться рациональным человеком в любой ситуации.
"Всё-таки XXI век. Мы же не в Египте, где жрецы посредством затмений управляли толпой", — заключил собеседник Лайфа.
Осенний коридор затмений начнётся 25 октября затмением Солнца, а завершится 8 ноября затмением Луны. Как уже писал Лайф, помимо москвичей полное солнечное затмение смогут увидеть жители всей западной части России. Наиболее полным оно будет на Урале: около 15:59 по местному времени солнечный диск будет затемнён на 84–86%. В это время Солнце будет на закате, поэтому затмение можно будет наблюдать в ярких красных предзакатных тонах.
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