В Сургуте мальчик нашёл на улице загадочную записку с мольбой о помощи и адресом

В Сургуте мальчик нашёл странную записку некоей женщины с просьбой спасти её от издевательств. В письме, обнаруженном на улице, был указан адрес и контактные данные возможной заложницы.

Записку в социальной сети опубликовала мама нашедшего её мальчика. Женщина поделилась ею в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте" и попросила совета, как поступить и куда обращаться в данной ситуации. В письме была изложена просьба о помощи от некоей гражданки Кругловой, которая якобы подвергается издевательствам и не может даже выйти на улицу. Женщина указала, что это длится уже два года и она просто хочет выйти и подышать свежим воздухом. Неравнодушные жители в комментариях допустили, что это может оказаться чьим-то розыгрышем, но остаться безучастными они не смогли и обратились в полицию.

Как рассказали Лайфу в региональном управлении МВД РФ, в этой квартире действительно проживает 70-летняя пенсионерка, раньше работавшая преподавателем в вузе. Вместе с ней живут её родственники, семья считается благополучной. Правоохранители намерены разобраться во всех деталях этой истории, а заодно и проверить "заложницу" на вменяемость.