Фермеры рассказали, куда подевался с прилавков российский чеснок

За последние два года российские фермеры снизили сборы чеснока с 11,1 до 6,3 тысячи тонн, а площади под эту культуру за тот же срок сократили с 2,4 до 1,7 тысячи га. Об этом во вторник сообщает kp.ru со ссылкой на данные Экспертно-аналитического центра агробизнеса. Журналисты издания пытались понять, почему наши прилавки завалены импортным чесноком, а фермеры не хотят его сажать. Сами же участники рынка уверены, что одной из причин обвала стала временная отмена ввозных пошлин на ряд товаров, включая чеснок. Эта мера была введена на полгода, до 30 сентября, и была призвана сдержать рост цен.

"Вот в Китае: если ты продукцию на экспорт отправил, тебе субсидируют до 40 процентов его стоимости. У нас же наоборот — снизили субсидию "на содержание элитных сортов чеснока". Как итог всего этого: китайцы на опте предлагают 60–80 рублей за кило, примерно такие же цены у узбеков и киргизов. У нас же — около 100–110. Это себестоимость. И как конкурировать-то, когда рынок забит дешёвым импортом?" — делится фермер Юрий Динтер.

Кроме того, чесноководство — очень трудоёмкий бизнес. Сперва головку нужно высушить, протравить, разделить на зубчики, откалибровать — и это всё до процесса посадки. А уже затем — прополоть, вовремя убрать стрелки, обработать от вредителей и болезней. Механизация чесночных хозяйств решила бы многие вопросы по развитию отрасли, но у фермеров на это нет денег, а хранение — это отдельная головная боль. Самая оптимальная температура для сохранности чеснока —1 градус, но для этого придётся потратиться на оборудование.

Сейчас участники рынка пытаются создать ассоциацию чесноководов, чтобы о проблемах отрасли узнали чиновники. Они намерены добиваться отдельной программы поддержки чесноководства с дешёвыми кредитами и налоговыми льготами в целях поддержки механизации, которая поможет заметно сбавить себестоимость продукта, а значит, сильно повысит конкурентоспособность русского чеснока.