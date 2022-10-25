Аллерголог предупредила, в каких случаях при чихании можно получить травму

Чихание помогает удалять раздражающие вещества из носовой полости, однако далеко не всегда этот процесс может быть полезен, а порой бывает даже очень опасен. Об этих случаях "Газете.ru" рассказала аллерголог-иммунолог Марина Арьяева.

"Резкие выдохи при чихании вызывают резкое сокращение мышц живота, дыхательной мускулатуры и провоцируют кивательное движение головы. Если человек перенёс операцию в этих областях, то при резких движениях могут разойтись свежие швы. Поэтому в течение первых трёх-пяти дней желательно применять средства для уменьшения чувствительности слизистой носа и воспаления на слизистых", — рассказала Арьяева.

Также опасно чихать в ситуации, когда человек не контролирует обстановку, из-за чего он может потерять равновесие и получить травмы. Всё дело в том, что при чихании закрываются глаза и сокращается диафрагма.