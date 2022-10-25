Минувшая ночь стала самой холодной в Москве и области за осень

В Москве и области зарегистрирована самая низкая ночная температура с начала осени. Так, в подмосковных Черустях столбик термометра опустился до минус 6,4 градуса, а на столичной ВДНХ — до минус 2,1. Об этом сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"С начала осени таких низких ночных температур не было. На главной метеостанции города на ВДНХ зафиксирована температура на отметке минус 2,1 градуса", — сказал метеоролог.

По его оценкам, особенно холодно также было ночью в Волоколамске и Клину, где зафиксирована температура минус шесть градусов.