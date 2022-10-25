Теперь без понятых: Водителям объяснили, как изменятся правила проверки на алкоголь

Сотрудники ГИБДД смогут проверять водителей на возможное алкогольное опьянение без понятых, ведя видеосъёмку. Однако делать это можно при помощи далеко не всех устройств. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

"Основное, корневое — это то, что теперь необязательно искать понятых, а можно снимать на видео. Ранее эта норма была прописана (в КоАП РФ) как возможная, но реализовать её было невозможно, так как в регламенте её не было. Будет всё более логично", — рассказал Солдунов.

При этом вести съёмку можно будет лишь при помощи специальных устройств, таких как видеорегистраторы "Дозор", которые крепятся на груди сотрудника. А вот если полицейский будет снимать проверку на личный мобильный телефон, то у водителя появится возможность обжаловать факт фиксации нарушения. Также Солдунов заметил, что большей части водителей данные нововведения не коснутся, так как нарушают правила лишь 0,001% автолюбителей. Остальные же, напротив, ездят по дорогам по правилам.