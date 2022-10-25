Учёные открыли способность видеоигр улучшать когнитивные способности детей

У детей, которые играют в видеоигры, значительно повышена активность мозга. К таким выводам пришли психологи из Вермонтского университета, которые проанализировали данные двух тысяч добровольцев. Результаты их работы опубликованы на портале JAMA Network.

Специалисты разделили добровольцев на две группы. В первой были те, кто никогда не играл в компьютерные видеоигры, а во вторую вошли те, кто как минимум три часа в сутки тратил на это развлечение. Затем дети приняли участие в двух экспериментах, определяющих их умственные способности.

Во время ответов мозг детей сканировался с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Результаты исследования показали, что дети-геймеры лучше справились с заданиями. Именно у них была замечена большая активность в областях, связанных с вниманием и памятью.