Учёные открыли способность видеоигр улучшать когнитивные способности детей
JAMA Network: У детей-геймеров активность мозга выше, чем у неиграющих детей
У детей, которые играют в видеоигры, значительно повышена активность мозга. К таким выводам пришли психологи из Вермонтского университета, которые проанализировали данные двух тысяч добровольцев. Результаты их работы опубликованы на портале JAMA Network.
Специалисты разделили добровольцев на две группы. В первой были те, кто никогда не играл в компьютерные видеоигры, а во вторую вошли те, кто как минимум три часа в сутки тратил на это развлечение. Затем дети приняли участие в двух экспериментах, определяющих их умственные способности.
Во время ответов мозг детей сканировался с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Результаты исследования показали, что дети-геймеры лучше справились с заданиями. Именно у них была замечена большая активность в областях, связанных с вниманием и памятью.
Ранее стало известно, как россияне привыкли снимать стресс. Так, 55% респондентов признались, что видеоигры помогают им в этом деле. Сильнее всего в этом преуспели стратегии (их назвали 27% опрошенных), пазлы (21%) и симуляторы (20%). Также больше половины участников опроса заметили, что благодаря играм у них повышается настроение.
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