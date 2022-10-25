Офис Зеленского счёл возможным обмен директора "Мотор Сич"
Подоляк не исключил возможности обмена директора "Мотор Сич" Богуслаева на украинских военных
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не исключили сценария с обменом директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в коллаборационизме, на украинских военных. По словам советника украинского лидера Михаила Подоляка, официальный Киев готов делать всё необходимое, чтобы вернуть на родину "реальных граждан Украины".
"Будем делать всё что угодно, чтобы эти субъекты попали в обменный список", — сказал он в эфире телеканала "Настоящее время"*.
Напомним, что 23 октября СБУ заявила о задержании Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" по подозрению в сотрудничестве с РФ и сговоре с представителями российского "Ростеха". Позже СБУ опубликовала аудиозаписи, якобы подтверждающие связь директора "Мотор Сич" с РФ. По обвинению в коллаборационизме Богуслаев был арестован на два месяца.
* СМИ-иноагент.
ТАСС / Марина Лысцева