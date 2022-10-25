Офис Зеленского счёл возможным обмен директора "Мотор Сич"

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не исключили сценария с обменом директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в коллаборационизме, на украинских военных. По словам советника украинского лидера Михаила Подоляка, официальный Киев готов делать всё необходимое, чтобы вернуть на родину "реальных граждан Украины".