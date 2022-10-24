На Украине арестовали главу "Мотор Сич" Богуслаева, обвиняемого в коллаборационизме

В Незалежной на два месяца арестовали главу компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в коллаборационизме. Об этом заявила Служба безопасности Украины.

"По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор Сич" в виде содержания под стражей. В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ. Оба фигуранта проходят по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "Коллаборационная деятельность" и "Пособничество государству-агрессору".