Экономика Великобритании в октябре уже вошла в рецессию

Высокие цены на энергоресурсы, систематическое повышение ключевой ставки, а также политическая нестабильность в октябре столкнули в рецессию британскую экономику. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на данные компании S&P.

Так, индекс деловой активности Соединённого Королевства в текущем месяце обвалился до 47,1 пункта, причём этот показатель стал самым низким за последние два года. Причиной такого резкого снижения индекса эксперты связывают с политической нестабильностью, которая, в свою очередь, и вызвала штормы на финансовых рынках страны.

Аналитики также обратили внимание на то, что показатель деловой активности Британии уже третий месяц подряд не поднимается выше 50 пунктов, что говорит о рецессии. По их мнению, ВВП страны сократится уже в третьем квартале, а в четвертом же негативные тенденции в экономике будут лишь усиливаться.