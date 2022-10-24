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24 октября, 16:59

Экономика Великобритании в октябре уже вошла в рецессию

Financial Times констатировала начало рецессии в экономике Великобритании

Высокие цены на энергоресурсы, систематическое повышение ключевой ставки, а также политическая нестабильность в октябре столкнули в рецессию британскую экономику. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на данные компании S&P.

Так, индекс деловой активности Соединённого Королевства в текущем месяце обвалился до 47,1 пункта, причём этот показатель стал самым низким за последние два года. Причиной такого резкого снижения индекса эксперты связывают с политической нестабильностью, которая, в свою очередь, и вызвала штормы на финансовых рынках страны.

Аналитики также обратили внимание на то, что показатель деловой активности Британии уже третий месяц подряд не поднимается выше 50 пунктов, что говорит о рецессии. По их мнению, ВВП страны сократится уже в третьем квартале, а в четвертом же негативные тенденции в экономике будут лишь усиливаться.

Новым премьером Британии станет Риши Сунак

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Ранее Лайф писал, что главы МВФ и Всемирного банка предрекли рецессию мировой экономике уже в 2023 году. При этом торговое и производственное развитие в Европе замедляется.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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