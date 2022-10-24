Русофобка Верка Сердючка снова запела на русском, нарушив запрет
Верка Сердючка исполнила песни на русском языке во Львове, несмотря на запрет
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, исполнил несколько песен на русском языке во Львове. Видео с выступления на свадебном торжестве тут же разлетелось по соцсетям.
Компрометирующее выступление Верки Сердючки на свадьбе во Львове. Видео VK / Шоу-бизнес News
На кадрах видно, что молодожёны и гости подпевают и весело пляшут под легендарный хит "Я не поняла". Стоит отметить, что с осени 2018 года во Львовской области действует запрет на использование русскоязычного контента. При этом сам Данилко не раз публично говорил, что выступает против всего российского. Однако, по всей видимости, деньги превыше принципов.
А ранее Лайф сообщал, что Генпрокуратуру и СК попросили навсегда запретить въезд в Россию для Верки Сердючки. Общественники обвинили исполнителя в экстремизме из-за последнего выступления в Польше, во время которого Данилко со сцены пожелал смерти российским властям.
Getty Images / Johannes Simon