НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 октября, 16:30

Лавров: Возможный подрыв Киевом "грязной бомбы" обсудят в СБ ООН не сегодня завтра

В Совете Безопасности ООН в ближайшие дни обсудят угрозу возможного применения Украиной "грязной бомбы". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сегодня или завтра в Совете Безопасности [ООН] этот вопрос тоже будет обсуждаться", — сказал он.

Герасимов обсудил с американским генералом Милли потенциал украинской "грязной бомбы"

Герасимов обсудил с американским генералом Милли потенциал украинской "грязной бомбы"

Напомним, в выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.

Обложка ©

Getty Images / Stephanie Keith

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров