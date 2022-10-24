Лавров: Возможный подрыв Киевом "грязной бомбы" обсудят в СБ ООН не сегодня завтра

В Совете Безопасности ООН в ближайшие дни обсудят угрозу возможного применения Украиной "грязной бомбы". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сегодня или завтра в Совете Безопасности [ООН] этот вопрос тоже будет обсуждаться", — сказал он.