Лавров: Возможный подрыв Киевом "грязной бомбы" обсудят в СБ ООН не сегодня завтра
В Совете Безопасности ООН в ближайшие дни обсудят угрозу возможного применения Украиной "грязной бомбы". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Сегодня или завтра в Совете Безопасности [ООН] этот вопрос тоже будет обсуждаться", — сказал он.
Напомним, в выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.
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