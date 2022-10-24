Кабмин установил новые правила проверки водителей на алкоголь

Согласно решению правительства, замеры должны проводиться лишь в присутствии двух понятых или в случае съёмки процесса на видео. Причём причиной для освидетельствования обозначены запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, а также резкое изменение цвета кожи лица или поведение, которое не подходит для данной ситуации.

В постановлении также сказано и об условии отправки водителя в медучреждение. Так, это может произойти, если прибор во время замера покажет свыше 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, на такой шаг может повлиять отказ человека, сидящего за рулём, соглашаться с результатами проверки. Попадёт к врачам он и в случае, когда вовсе не станет участвовать в процедуре. Подобный исход будет также, если прибор не выявит превышения нормы, но инспекторы уверены в нарушении.