Захарова призвала отказаться от проведения международных форумов в США

США не выдали визы членам российской делегации на Международную министерскую конференцию МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", которая пройдёт в Вашингтоне 26–28 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, это отличный повод подумать над отказом от проведения международных форумов в Америке.

"США так и не выдали визы российским делегатам, несмотря на то что соответствующие заявки были поданы ими заблаговременно в установленном порядке. Таким образом, абсолютно неприемлемым способом и без всяких на то оснований заблокировано участие России в важном международном мероприятии под эгидой МАГАТЭ", — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон грубо нарушает нормы в соглашении между МАГАТЭ и страной, принимающей мероприятие. Это ещё один пример того, как Штаты "реализуют свою недальновидную политику игнорирования международного права и подмены его извращённым постулатом о некоем "порядке, основанном на правилах", которые Вашингтон сам выдумывает и подстраивает под себя", добавила она. По словам дипломата, США уже действовали подобным образом во время подготовки к сессии ГА ООН — тогда из десяти членов делегации РФ двое не получили визы, а другим их выдали с задержкой.