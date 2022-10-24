Итальянская "Венеция" намерена подписать контракт с нападающим ЦСКА Чаловым

Итальянский футбольный клуб "Венеция" заинтересован в том, чтобы пригласить российского нападающего из ЦСКА Фёдора Чалова. Об этом заявил исполнительный директор клуба Александр Мента.

"Да, Чалов нам интересен. Мы будем пытаться его подписать", — сказал Мента изданию "Спорт-Экспресс".

На данный момент за итальянский клуб уже выступает один российский футболист — нападающий Денис Черышев.

Фёдору Чалову 24 года, в этом сезоне он забил 11 голов и сделал две результативные передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Кроме российской команды он играл за швейцарский "Базель" на правах аренды. Его стоимость портал Transfermarkt.com оценивает в семь с половиной миллионов евро.