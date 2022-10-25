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Опубликовано 25 октября 2022, 08:57

Макрон попросил папу римского позвонить Путину, патриарху Кириллу и Байдену

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, чтобы ускорить процесс урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает журнал Le Point.

Как отмечает издание, после встречи с понтификом 24 октября французский лидер "словно оживился" и продемонстрировал оптимизм и желание бороться.

В разговоре, который продлился почти час, Макрон попросил папу римского позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену, призывая Франциска "содействовать установлению мира на Украине".

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В начале октября понтифик уже выступал с речью-размышлением о ситуации на Украине вместо традиционной воскресной проповеди "Ангелу небесному", в которой он "умолял президентов" двух государств найти общий язык и завершить конфликт. Он также призвал представителей международного сообщества сделать всё, что в их силах, "не вступая в опасную эскалацию".

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Getty Images / Vatican Media via Vatican Pool

Ирина Фальке
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