Макрон попросил папу римского позвонить Путину, патриарху Кириллу и Байдену

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, чтобы ускорить процесс урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает журнал Le Point.

Как отмечает издание, после встречи с понтификом 24 октября французский лидер "словно оживился" и продемонстрировал оптимизм и желание бороться.

В разговоре, который продлился почти час, Макрон попросил папу римского позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену, призывая Франциска "содействовать установлению мира на Украине".