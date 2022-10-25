В Подмосковье звонарь церкви убил жену с деменцией

В Жуковском Московской области правоохранители задержали звонаря церкви, который признался в убийстве собственной супруги, страдавшей деменцией. Изначально предполагалось, что 49-летняя женщина умерла естественной смертью, но расследование раскрыло шокирующие подробности.

Как пишет "Московский комсомолец", труп женщины был обнаружен 19 октября в собственной квартире. Предполагалось, что смерть наступила по естественным причинам, однако результаты экспертизы показали, что она скончалась от гнойно-воспалительного процесса, развившегося после перелома рёбер и грудины.

Опросив мужа погибшей, звонаря местной церкви, правоохранители узнали ужасающие подробности. Он рассказал, что в браке они прожили 15 лет и все эти годы он регулярно её избивал. Причиной рукоприкладства чаще всего становилась болезнь бедной женщины — деменция. Стоит заметить, что мужчина и сам имеет психическое заболевание.

Последняя ссора произошла в ночь убийства. Вставая с кровати, звонарь случайно сильно сдавил жене грудь, а когда та закричала, несколько раз ударил её. Через несколько дней её не стало. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом".