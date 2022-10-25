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25 октября, 08:31

Россиянам объяснили, от чего зависит выплата тринадцатой зарплаты и её размер

Финансист Сафонов рассказал, что будет с выплатой тринадцатой зарплаты в 2022 году

Средства для выплаты ежегодной премии, которую получают россияне в декабре, закладываются в бюджет предприятия или организации гораздо раньше. В 2022 году её, скорее всего, получат только сотрудники успешных с финансовой точки зрения компаний, считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

"Тринадцатая зарплата — это не обязательство работодателя, связанное с обычными выплатами, а премия в случае, если компания хорошо заработала в этом году. Про тринадцатую зарплату обычно не пишут в трудовом договоре, потому что это право, а не обязанность работодателя", — объяснил Сафонов в эфире радио Sputnik.

Он также добавил, что объём тринадцатой зарплаты определяется руководителем компании. Сама же премия не имеет постоянного размера, и выплачивается в зависимости от личной эффективности конкретного сотрудника, заключил эксперт.

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Pixabay

Ирина Фальке

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