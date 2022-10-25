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25 октября, 08:29

Шольц пообещал Украине обеспечить западную помощь "на годы и десятилетия"

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Запад будет помогать Украине "годы и десятилетия", так как это "правильное геополитическое решение". С таким заверением политик выступил в Берлине на открытии международной конференции по восстановлению Незалежной.

"Сейчас настал момент обсудить, каким должно быть будущее Украины и как его следует финансировать. И поэтому мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперёд", — пояснил он.

Шольц назвал это "созданием нового плана Маршалла XXI века". По его словам, поддержка Украины со стороны западных стран продлится столько, сколько потребуется.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина запросит у своих союзников 55 миллиардов долларов в следующем году. По его словам, в эту сумму также включены средства для проектов по реконструкции.

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Getty Images / Pool / Christian Marquardt

Татьяна Миссуми

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