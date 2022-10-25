Врачи назвали один из главных симптомов повышенного холестерина

Высокий уровень холестерина, способный вызвать инсульт или сердечно-сосудистые заболевания, можно заподозрить у себя по изменившемуся состоянию ног. Об этом сообщает Daily Express, ссылаясь на исследования Кливлендской клиники в США.

Холестерин скапливается в артериях, вызывая их сужение. При этом человек начинает испытывать периодически появляющиеся боли в ногах, бёдрах или ягодицах, так как приток крови ограничивается. Именно эти болезненные ощущения, по словам учёных, являются основным симптомом недуга, их часто легко выявить при физических нагрузках и занятиях спортом.

Однако при расслаблении мышц неприятные симптомы в ногах пропадают, добавляют специалисты. Несмотря на это, следует сразу обратиться к врачу. Исследователи также назвали признаками повышенного холестерина боли в ступнях и пальцах, холодную кожу на ногах или её покраснение, незаживающие язвы на нижних конечностях.