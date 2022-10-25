В России выросли продажи iPhone с ограниченным функционалом

В России всё большую популярность приобретают известные смартфоны с ограниченным функционалом. В их числе — iPhone 14 с двумя сим-картами, предназначенный для китайского рынка, или вариант без слота — с eSIM для США. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на источники.

Так, продавцы рассказали, что благодаря параллельному импорту высоким спросом пользуются iPhone из Японии без возможности отключения звука фотоснимка, устройства с двумя слотами для Китая, а также техника на Android, которая поставляется с альтернативными зарядными устройствами. Кроме того, в России появились телефоны для арабских стран, на которых не работает приложение для видеозвонков FaceTime.

Изначально ретейлеры занижали стоимость таких гаджетов, но сейчас их цена никак не отличается от тех, которые не имеют каких-либо отличий функционала. Сначала уменьшение цены настораживало клиентов, но сейчас они и вовсе перестали считать зарубежные ограничения "недостатками". Вместе с тем, по данным участников рынка, приобретая смартфон с нестандартной комплектацией, потребители также могут столкнуться и с повышенным риском брака.